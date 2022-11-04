"Зеленый курс": ЕК утвердила программу Литвы на 61,2 млн. евро

По данным ЕК, за шесть лет в 2021–2027 гг. программе Литвы будет выделено в общей сложности 87,4 млн. евро, из которых вклад ЕС составляет 61,2 млн. евро. На средства фонда будут оказывать поддержку важнейшим целям зеленой и цифровой реорганизации, поощряя устойчивый рост, модернизацию и инновации секторов рыболовства и аквакультуры Литвы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Компенсации на отопление, горячую и питьевую воду: что нужно знать, чтобы их получить
Число людей, которые обращаются за компенсацией...
В Беларуси по обвинениям в "экстремизме" задержана гражданка Литвы: новые подробности
Как уже сообщали Delfi, на этой неделе в Беларуси по...
Спикер Сейма Литвы: инициирующая расследование беспорядков у парламента оппозиция хочет внимания
Инициатива оппозиции провести парламентское...
Исследование: более 85% переселившихся в Литву белорусов сделали это по политическим мотивам
Большинство приехавших в Литву – люди трудоспособного...
Опрос: сейчас инвестируют 43% жителей Литвы, откладывают деньги - 36%
Как показал опрос, проведенный по заказу Swedbank, в...