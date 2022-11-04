aA
Утвердив договор партнерства с Литвой на 2021–2027 гг., Еврокомиссия утвердила и подготовленную Литвой программу средств Европейского фонда морского судоходства, рыболовства и аквакультуры (EMFAF) для осуществления приоритетов политики ЕС, установленных в зеленом курсе Европы и общей политике рыболовства ЕС, говорится в сообщении Европейской Комиссии для печати.
"Зеленый курс": ЕК утвердила программу Литвы на 61,2 млн. евро
© AP / Scanpix

По данным ЕК, за шесть лет в 2021–2027 гг. программе Литвы будет выделено в общей сложности 87,4 млн. евро, из которых вклад ЕС составляет 61,2 млн. евро. На средства фонда будут оказывать поддержку важнейшим целям зеленой и цифровой реорганизации, поощряя устойчивый рост, модернизацию и инновации секторов рыболовства и аквакультуры Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Большинство литовцев считают, что война в Украине будет толчком к "зеленой" реформе

Две трети - 65% опрошенных жителей Литвы считают, что...

TOP новостей

Компенсации на отопление, горячую и питьевую воду: что нужно знать, чтобы их получить

Число людей, которые обращаются за компенсацией...

В Беларуси по обвинениям в "экстремизме" задержана гражданка Литвы: новые подробности

Как уже сообщали Delfi, на этой неделе в Беларуси по...

Спикер Сейма Литвы: инициирующая расследование беспорядков у парламента оппозиция хочет внимания

Инициатива оппозиции провести парламентское...

Исследование: более 85% переселившихся в Литву белорусов сделали это по политическим мотивам

Большинство приехавших в Литву – люди трудоспособного...

Опрос: сейчас инвестируют 43% жителей Литвы, откладывают деньги - 36%

Как показал опрос, проведенный по заказу Swedbank, в...