"Зеленый курс": ЕК утвердила программу Литвы на 61,2 млн. евро

По данным ЕК, за шесть лет в 2021–2027 гг. программе Литвы будет выделено в общей сложности 87,4 млн. евро, из которых вклад ЕС составляет 61,2 млн. евро. На средства фонда будут оказывать поддержку важнейшим целям зеленой и цифровой реорганизации, поощряя устойчивый рост, модернизацию и инновации секторов рыболовства и аквакультуры Литвы.