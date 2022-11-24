16 ноября Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) обязал Вильнюсский окружной административный суд еще раз рассмотреть жалобы всех компаний.
Помимо двух упомянутых компаний, указы Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), включившие их в список подсанкционных компаний, жаловалась также компания грузоперевозок и агентирования судов Eurochem Logistics Internationa, литовское отделение российской компании СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания - BNS) SUEK Baltic, компания Vydmantai wind park группы Inter RAO Lietuva, производитель удобрений PhosAgro Baltic.
По данным СРФП, различные ограничения также применяются к компании по торговле минеральной водой IDS Borjomi Europe, поставщикам металлопродукции BMZ-Baltija, компаниям Faberlic Baltija, EM System, EM Idustry, Amkodor Baltic, TT Baltics, Juru laivybos registras, Belintertrans Baltic и MTZ Traktorius.
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