Планируется, что после достижения договоренности с поставщиками аммиака о необходимом количестве предприятие возобновит свою деятельность в ноябре.

Во время временной остановки производства большинство рабочих будут выполнять работы по уборке и ремонту, а небольшое количество работников планируют отправить в простой.

Председатель профсоюза Lifosa Кястас Шлама сообщил BNS в понедельник, что руководство обещает выплачивать работникам две трети их средней зарплаты за время простоя.

О планах Lifosa прекратить работу в середине сентября было объявлено в минувший четверг.

Из-за западных санкций против России деятельность Lifosa впервые была приостановлена ​​с 10 апреля по 7 августа. Тогда, в мае-июне, большая часть сотрудников компании была отправлена в простой.

После объявления Евросоюзом санкций в отношении близкого к Кремлю российского олигарха Андрея Мельниченко 9 марта счета Lifosa были заморожены, а 10 апреля компания приостановила свою деятельность. 24 мая в компании начал работать временный администратор, в задачу которого входит обеспечение деятельности компании без нарушения международных санкций.

По данным Фонда социального страхования, в настоящее время в компании работает 916 сотрудников, до введения санкций их было 1030.