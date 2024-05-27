Завод Lifosa сообщил о планах по возобновлению производства

Согласно пресс-релизу компании, непрерывность деятельности будет зависеть от различных экономических, операционных и юридических обстоятельств.
Руководство Lifosa отмечает, что целью компании является и остается устойчивая работа завода, создающая ценность для работников и региона, поэтому для компании было важно обеспечить надлежащее создание всех предпосылок для стабильной и устойчивой работы завода.
В 2023 г. действующая в Швейцарии компания EuroChem, которой принадлежит АО Lifosa, объявила о возможной временной консервации завода Lifosa с октября.
Такое решение было принято с учетом более года длящихся перебоев в цепочке поставок и нехватки сырья, после того как правительство Литвы ввело санкции против Lifosa и назначило временного администратора.
Однако в ноябре EuroChem заявила, что ведутся переговоры о возобновлении производства.
Между тем, председатель совета директоров Eurochem Group AG Самир Брихо заявил, что компания не подпадает под санкции, а Европейский союз в мае подтвердил, что отрасль удобрений не должна попадать под санкции. Это также одобрили США, ЕС и Великобритания.