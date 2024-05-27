Завод Lifosa сообщил о планах по возобновлению производства

Согласно пресс-релизу компании, непрерывность деятельности будет зависеть от различных экономических, операционных и юридических обстоятельств.

Руководство Lifosa отмечает, что целью компании является и остается устойчивая работа завода, создающая ценность для работников и региона, поэтому для компании было важно обеспечить надлежащее создание всех предпосылок для стабильной и устойчивой работы завода.

В 2023 г. действующая в Швейцарии компания EuroChem, которой принадлежит АО Lifosa, объявила о возможной временной консервации завода Lifosa с октября.