2024.06.11 09:36

Завод фосфорных удобрений Lifosa возобновляет производственную деятельность

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Кедайнский завод фосфорных удобрений Lifosa
Кедайнский завод фосфорных удобрений Lifosa
ФОТО: DELFI / Laimonas Jankauskas

Кедайнский завод фосфорных удобрений Lifosa в понедельник сообщил, что начал постепенное возобновление производственной деятельности.

Как указывает компания, первым деятельность возобновил цех фосфорной кислоты, а деятельность остальных подразделений возобновляется в соответствии с техническим регламентом.

„Завод, деятельность которого была приостановлена более года, возобновит производство, если удастся успешно провести пусковые процедуры“, - цитируется в сообщении генеральный директор Lifosa Андрей Савчук.

Как сообщалось неделю назад, председатель независимого профсоюза Виталиюс Варнас подтвердил, что работников уже отзывают из простоя.

В июле прошлого года группа российского капитала „ЕвроХим“, управляющая Lifosa, сообщила, что с октября компания может быть временно законсервирована. Такое решение было принято после более чем года перебоев в цепочках поставок и нехватки аммиака, после того как Правительство ввело санкции в отношении Lifosa и назначило временного администратора.

По данным „Содры“, 1 июня на заводе работало 880 человек.

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