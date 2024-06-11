Завод фосфорных удобрений Lifosa возобновляет производственную деятельность

Как указывает компания, первым деятельность возобновил цех фосфорной кислоты, а деятельность остальных подразделений возобновляется в соответствии с техническим регламентом.
„Завод, деятельность которого была приостановлена более года, возобновит производство, если удастся успешно провести пусковые процедуры“, - цитируется в сообщении генеральный директор Lifosa Андрей Савчук.
Как сообщалось неделю назад, председатель независимого профсоюза Виталиюс Варнас подтвердил, что работников уже отзывают из простоя.
В июле прошлого года группа российского капитала „ЕвроХим“, управляющая Lifosa, сообщила, что с октября компания может быть временно законсервирована. Такое решение было принято после более чем года перебоев в цепочках поставок и нехватки аммиака, после того как Правительство ввело санкции в отношении Lifosa и назначило временного администратора.
По данным „Содры“, 1 июня на заводе работало 880 человек.