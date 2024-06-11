Завод фосфорных удобрений Lifosa возобновляет производственную деятельность

„Завод, деятельность которого была приостановлена более года, возобновит производство, если удастся успешно провести пусковые процедуры“, - цитируется в сообщении генеральный директор Lifosa Андрей Савчук.

В июле прошлого года группа российского капитала „ЕвроХим“, управляющая Lifosa, сообщила, что с октября компания может быть временно законсервирована. Такое решение было принято после более чем года перебоев в цепочках поставок и нехватки аммиака, после того как Правительство ввело санкции в отношении Lifosa и назначило временного администратора.