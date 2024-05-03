2024.05.03 14:28

Завершился срок декларации доходов – переплату подоходного налога вернули рекордному количеству людей

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что в этом году из 836 000 жителей, которые должны были подать декларации, своевременно это сделали 85%. Всего декларации заполнили 1,51 млн. жителей – на 70 000 больше, чем год назад. Большая часть жителей заполнила декларации, чтобы вернуть переплату налога.

"Уже не первый год мы можем назвать особенным, поскольку переплату снова получило большое количество жителей – в прошлом году к этому времени - 613 000, а в этом - 695 000. Всем переплату вернут к 31 июля", – сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис, информировав, что переплату подоходного налога в этом году декларировали 864 000 жителей (358 млн. евро), а 464 000 жителей должны заплатить ПН (350 млн. евро).

Важно, что почти 55 000 самозанятых должны подать декларации, несмотря на то, что в 2023 году у них не было доходов.

Годовые имущественные декларации подали 85% жителей, которые должны были это сделать.

491 000 жителей подали заявки на перевод части подоходного налога на благотворительные цели.

Если человек, который должен был заполнить декларацию, этого не сделал, ему сначала высылают напоминание. Перед тем как взыскать неуплаченные налоги, ГНИ всегда сначала информирует о неуплате через сайт Mano VMI, а тех, кто не пользуется своей страницей - по почте.

Если жители столкнулись с финансовыми трудностями и не могут заплатить сразу все налоги, они могут обратиться в ГНИ и попросить разрешить заплатить налог частями. Для этого надо заключить соответствующий договор.

Такие люди должны знать, что в результате они заплатят на 0,01% больше.

Если не составить такой документ, и не заплатить налоги, то долг будет списан с банковского счета. За каждый просроченный день считают пеню в размере 0,029%.

За опоздание с подачей декларации может грозит административная ответственность.

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