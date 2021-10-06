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Завершился конкурс на проект пристройки к Центральной поликлинике (ул. Пилимо, 3) в Вильнюсе, который проводил Литовский союз архитекторов.
Победителем конкурса признано предложение ЗАО Ambraso architektų biuras. Ему выделили премию в 9000 евро.
Второе место занял проект MТ IMM architektai. Он получил премию 6500 евро.
Другие четыре предложения участников конкурса были отклонены.
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