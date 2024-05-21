Завершилась десятая эмиссия гособлигаций, жители приобрели их на сумму 3,5 млн евро

За эту очередную эмиссию гособлигаций сроком на один год жителям будут выплачиваться 3,1 проц. годовых, сообщило во вторник Министерство финансов.

После возобновления размещения гособлигаций в прошлом году, в ходе десяти эмиссий жители приобрели гособлигации на общую сумму 201,4 млн евро.

Через Swedbank заключено 196 договоров купли-продажи гособлигаций на сумму 2,8 млн евро, SEB – 45 договоров на 0,7 млн евро.