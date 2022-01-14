Основная часть инвестиций – 14,1 млн евро – пришлась на реконструкцию и расширение северного перрона, в нем оборудованы 5 стоянок для крупных самолетов, сообщил Вильнюсский аэропорт.

Потоки крупных самолетов в Вильнюс в последнее время росли – в 2020 году их было принято 231, а в декабре прошлого года - около 300.

В результате длившихся три года работ по реконструкции также были обновлены и оборудованы новые рулежные дорожки, заменены и расширены их покрытия, самолеты будут обслуживать быстрее, можно будет принимать больше рейсов.

Второй этап обновления аэропорта – строительство нового терминала отбытия - планируется завершить в 2024 году. Ожидается, что это увеличит годовой пассажиропоток с 5 млн в 2019 году до 8 млн после реконструкции.