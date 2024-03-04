Завершена миссия экспертов МАГАТЭ на Игналинской электростанции

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

26 по 29 февраля на Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) проходила миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам отмены радиологического контроля с объектов атомной энергетики и их площадок.

Цель миссии – обмен опытом и передовой практикой, аспектами выполнения международных и национальных требований, обсуждение правовых, нормативных, технических и других аспектов, связанных со снятием контроля с радиоактивных материалов и площадок, а также ознакомление с опытом других стран в этой области, указывается в сообщении ИАЭС.

В работе экспертной миссии приняли участие эксперты МАГАТЭ из Австрии, Словакии и Германии, представители Государственной инспекции по безопасности атомной энергии (VATESI), ГП ИАЭС.

В состав международной группы экспертов входили технический сотрудник МАГАТЭ Тетиана Килочитска, а также эксперты из Германии Стефан Тирфельд и Словакии Томас Хрнчирж.

В ходе миссии они ознакомились с ходом реализации проектов по демонтажу, работами по сносу зданий, проводимыми на площадке ИАЭС, и методами, используемыми для дезактивации радиоактивных материалов.

Был представлен опыт, проанализирована практика снятия с контроля радиоактивных материалов, конструкций и объектов с учетом опыта, полученного при реализации проектов по снятию с эксплуатации ядерных объектов в Германии и Словакии.

Как указывается в сообщении, экспертная миссия организована в рамках мероприятий, предусмотренных проектом технического сотрудничества МАГАТЭ LIT9020 "Повышение национального потенциала в области снятия с эксплуатации и обращения с радиоактивными отходами, оценки безопасности, надзора, лицензирования и готовности к чрезвычайным ситуациям" на период 2022-2025 годов.

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