Заведующая магазина Lidl получила штраф в размере 1500 евро за несоблюдение карантинных требований

"Мы ознакомились с постановлением Шяуляйского участкового суда, оцениваем ситуацию и дальнейшие действия. Пока не можем комментировать ситуацию", – сказала пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите.

В постановлении сказано, что своими действиями директор магазина подставила под угрозу жизни и здоровье людей.

Во время проверки выяснили, что поток клиентов в магазине не контролировался, покупатели заходили без тележек, в зале не соблюдалась дистанция в 2 м, в очередях стояло больше чем по 5 человек, не все кассы работали. У касс не соблюдалась дистанция в 1 м.

Г.Д. в суде сказала, что в момент фиксации нарушений она не работала. Протокол о нарушениях по ее просьбе был составлен без нее.

Все нарушения во время проверки запечатлели на видео (всего в декабре-январе магазин проверяли трижды).

Постановление суда в течение 20 дней может быть обжаловано.