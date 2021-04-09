Заведующая магазина Lidl получила штраф в размере 1500 евро за несоблюдение карантинных требований

"Мы ознакомились с постановлением Шяуляйского участкового суда, оцениваем ситуацию и дальнейшие действия. Пока не можем комментировать ситуацию", – сказала пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите.
В постановлении сказано, что своими действиями директор магазина подставила под угрозу жизни и здоровье людей.
Во время проверки выяснили, что поток клиентов в магазине не контролировался, покупатели заходили без тележек, в зале не соблюдалась дистанция в 2 м, в очередях стояло больше чем по 5 человек, не все кассы работали. У касс не соблюдалась дистанция в 1 м.
Г.Д. в суде сказала, что в момент фиксации нарушений она не работала. Протокол о нарушениях по ее просьбе был составлен без нее.
Все нарушения во время проверки запечатлели на видео (всего в декабре-январе магазин проверяли трижды).
Постановление суда в течение 20 дней может быть обжаловано.
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