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Из-за санкций Европейского союза в отношении непрямого владельца кедайнская компания по производству фосфорных удобрений Lifosa не может выполнять обязательства, поэтому ей необходима помощь государства, сообщило предприятие.
Kėdainių Lifosa
Kėdainių Lifosa
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Lifosa, в которой работает более тысячи человек, обратилась в государственные институции с просьбой помочь ей в обеспечении преемственности деятельности.

"Мы стараемся преодолевать все трудности и делаем все, что в наших силах, чтобы найти выходы из создавшегося положения. И все же помощь государства сейчас жизненно важна, чтобы создать условия для обеспечения компанией преемственности деятельности и защиты благосостояния работников нашего предприятия и их семей", - сказал для пресс-релиза гендиректор Lifosa Римантас Просцявичюс.

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Глава предприятия отмечает, что из-за заблокированных счетов Lifosa больше не может производить связанные с трудовыми отношениями выплаты работникам, платить взносы социального страхования, а также производить другие выплаты, рассчитываться за услуги, необходимые для деятельности.

Счета компании были заморожены в минувший четверг, когда ЕС ввел санкции в отношении непрямого владельца Lifosa, российского олигарха Андрея Мельниченко.

100% акций Lifosa принадлежит зарегистрированной в Швейцарии EuroChem Group, 90% которой принадлежит контролируемому Мельниченко кипрскому предприятию AIM Capital.

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