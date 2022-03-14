Lifosa, в которой работает более тысячи человек, обратилась в государственные институции с просьбой помочь ей в обеспечении преемственности деятельности.
"Мы стараемся преодолевать все трудности и делаем все, что в наших силах, чтобы найти выходы из создавшегося положения. И все же помощь государства сейчас жизненно важна, чтобы создать условия для обеспечения компанией преемственности деятельности и защиты благосостояния работников нашего предприятия и их семей", - сказал для пресс-релиза гендиректор Lifosa Римантас Просцявичюс.
Глава предприятия отмечает, что из-за заблокированных счетов Lifosa больше не может производить связанные с трудовыми отношениями выплаты работникам, платить взносы социального страхования, а также производить другие выплаты, рассчитываться за услуги, необходимые для деятельности.
Счета компании были заморожены в минувший четверг, когда ЕС ввел санкции в отношении непрямого владельца Lifosa, российского олигарха Андрея Мельниченко.
100% акций Lifosa принадлежит зарегистрированной в Швейцарии EuroChem Group, 90% которой принадлежит контролируемому Мельниченко кипрскому предприятию AIM Capital.
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