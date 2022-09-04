Засуха в Европе — самая сильная за 500 лет: понесенный ущерб отразится и на ценах

Экономист Swedbank Грета Илеките сказала LNK, что пока сложно точно рассчитать финансовые последствия летней жары для Литвы.

"Сколько стоило это лето, мы пока точно сказать не можем. Но мы можем полагаться на прошлые данные. Экономисты Swedbank проанализировали потери литовской экономики. И мы подсчитали, что с 1980 по 2017 год Литва понесла убытки примерно в один миллиард евро. И каждый житель заплатил за это примерно по 300 евро. На данный момент в среднем каждый год наносится ущерб в размере одного миллиона евро", - сказала LNK экономист Г. Илеките.

По ее словам, в первую очередь подсчитываются прямые потери.

"Например, ущерб инфраструктуре, сельскому хозяйству. (…) Его можно легко измерить, взглянув на количество и качество продуктов питания. Позже, например, посмотреть на повышение цен. Но исследования показывают, что таких косвенных, нематериальных потерь также много. Как, например, потери из-за снижения производительности.

Следует иметь в виду, что некоторые работники работают в таких секторах, как строительство и сельское хозяйство. Естественно, в жару эти работники часто не могут выполнять свою работу", - сказала собеседница LNK.

Экономист Swedbank Г. Илеките отметила, что косвенные потери могут быть и для здоровья человека.

В жаркие периоды жители потребляют больше энергии, покупают холодные напитки и ищут другие способы, чтобы охладиться.

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Она сказала, что надо смотреть в более широком контексте.

"Глядя на Литву, мы также должны иметь в виду более широкий контекст — как с точки зрения мировой, так и европейской экономики. А исследовательский институт ЕС уже прогнозирует, что этим летом была зафиксирована самая сильная засуха за последние 500 лет", - сказала собеседница LNK.

Экономист Swedbank Г. Илеките также привела пример Франции.

"Страна является примером во время этого энергетического кризиса - она ​​оснащена не одной АЭС, но из-за прогретой воды рек эти АЭС не могут работать на полную мощность. В результате цена на электроэнергию может вырасти. И есть те проблемы, о которых мы часто не задумываемся", — сказала она.

Собеседница LNK согласилась с тем, что, сравнивая положение Литвы с Западной Европой, экономика нашей страны пострадала не так сильно, как другие страны ЕС.

"Но следует помнить, что и жара, и паводки в значительной степени определяются и меняющимся климатом. Мы должны учиться приспосабливаться — и инвестировать, и приспосабливаться к меняющемуся климату. Потому что так много научных исследований показывают, что даже если бы мы вообще перестали загрязнять окружающую среду, этих выбросов хватило бы примерно до середины этого века, чтобы климат по-прежнему становился еще более теплым", - сказала собеседница LNK.