"Ситуация в самоуправлениях Клайпеды, Кретинги и Шилутского района плохая. Дождей в ближайшие дни не будет, в настоящее время засуха достигает опасного уровня и вскоре может перерасти в стихийную засуху", - Vakarų ekspresas сказал главный специалист Гидрометеорологической службы Литвы Гитис Валайка.

По словам собеседника, конца засухе не видно. Осадков будет мало, дождь будет лишь фрагментарным.

"В прошлом году в июне было наоборот, большую часть Литвы поливали дожди. Тогда приморским предпринимателям было плохо", - напомнил Г. Валайка.

Председатель Союза фермеров Клайпедского района Видмантас Буйвидас хватается за голову: "Серьезные потери. Ожидается плохой урожай. Насколько я слышал, закупочные цены на зерно упали более чем на 30 проц. Некоторые фермеры могут потерять до половины своего урожая. Этот сезон будет убыточным".

Не пожелавший представиться фермер из Кретингского района рассказал, что восстанавливаться после таких засух становится все труднее.

"Поливать поля невозможно, это бессмысленно, когда засуха достигает такого уровня. Это не садовый двор, а большие площади, можно подъехать с поливальной машиной, но земля не будет впитывать воду столько, сколько нужно, пользы от нее никакой. Посевы даже не почувствуют воды. Ничего не поделаешь, мы должны перетерпеть засуху", - сказал фермер.

"На данный момент хозяйство выживает за счет животных, но и закупочные цены на молоко не впечатляют. Рассматриваю возможность поиска сезонной работы на зиму", - рассказал фермер из Кретингского района.