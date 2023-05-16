"Я вижу подготовку подрядчиков, но также, должен признать, вижу и множество бюрократических препятствий. Один из международных подрядчиков, испанская компания, которую наняла не литовская, а общая компания, к сожалению, опаздывает с выполнением работ", – сказал министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.

Не хватает также мощностей.

"Я вижу ограничения. Рынок не способен осуществить этот проект в таком масштабе. Но, что мы делаем, так реструктуризуем объемы, их осуществление, мы много консультируемся с подрядчиками, ищем решения", – сказал глава управления проектом Rail Baltica Довидас Палайма.

Скуодис побывал в Йонавском районе, где строят Rail Baltica от Каунаса к границе с Латвией, чтобы посмотреть как проект выглядит в реальности, а не на бумаге.

Напомним, что проект планировали завершить в 2026 г., однако сейчас ясно, что к сроку успеть не получится. Министр надеется, что в ближайшие три года удастся положить рельсы до Паневежиса.

"2028 год - тот год, когда поляки подведут к нашим границам свою колею. Это значит, что в тот же год и у нас должны быть рельсы, их можно было бы соединить, тогда на рельсы можно ставить поезд и отправляться в путь", – сказал Скуодис.

Министр признал, что проект подорожает, но насколько - не указал. 6 лет назад планировалось, что на осуществление проекта в Литве уйдет 2,5 млрд. евро. По словам Скуодиса, естественно, что такой проект подорожает, причина - война и инфляция. Однако есть и еще одна причина для подорожания.

"Нам надо признать, что есть такое явление как глобальное потепление. Когда строишь такой объект, строить надо по-другому, чтобы сильные ливни не подмыли основание. Это тоже повышает цену", – сказал LNK министр.

За время осуществления проекта Литва проложила 128 км колеи Rail Baltica.

Европейский поезд уже курсирует между Польшей и Каунасом. Надеются, что в этом году работы будут вести в Йонавском районе в сторону Польши.

В Йонаве через Нерис должны построить самый длинный железнодорожный мост в странах Балтии. Его проектирование тоже было непростым.

"Тот же вопрос проектирования возникал, но на сегодняшний день он решен, сейчас идут подготовительные работы, летом начнут подрядческие работы", – сказал Палайма.

По сравнению с Латвией и Эстонией, Литва в этом проекте работает очень прогрессивно. Другие страны Балтии до сих пор не проложили ни километра колеи.

"В ближайшем будущем в Латвии появится генеральный подрядчик, который начнет работы. В Эстонии тоже идет строительство: строят мосты, виадуки, отдельные объекты. Строительство насыпи начнется позже", – сказал член правления RB Rail Марюс Нармонтас.

О задержке проекта говорит не только Литва. Об этом сообщали Латвия и Эстония.

Выяснилось, что завершение проекта будет отложено на 4 года - с 2026 до 2030 г.

Пока сообщается, что проект обойдется в 6 млрд. евро, но уже сейчас ясно, что денег потребуется больше.