Зарплаты в Литве уменьшились, хотя "на бумаге" стали выше: сколько зарабатывает среднестатистический литовец

Средняя зарплата "на бумаге" в третьем квартале 2022 г. составила 1799 евро и выросла на 1%, по сравнению со вторым кварталом 2022 г.

В государственном секторе средняя зарплата "на бумаге" составила 1837,1 евро и была на 0,5% меньше, а в частном секторе – 1783,5 евро и была на 1,8% больше.

Средняя зарплата "на бумаге" в третьем квартале 2022 г. выросла в разных секторах: на 0,5% в сфере обороны и управления; обязательного страхования и на 3,1% в сфере проживания и общепита, в четырех секторах она снизилась от 0,4% в сфере операций, связанных с недвижимостью и до 3,2% в сфере поставок электричества, газа, услуг кондиционирования воздуха.

Средняя зарплата "на бумаге" в Литве составляет 1126,7 евро, это на 0,9% больше, чем во втором квартале 2022 года. В государственном секторе она составила 1148,4 евро (на 0,5% меньше), в частном – 1117,9 евро (на 1,6% больше).

Реальная зарплата в третьем квартале 2022 г., по сравнению со вторым кварталом 2022 г, снизилась на 4,2%: в государственном секторе на 5,5%, а в частном – на 3,5%.

Средняя зарплата "на руки" за год поднялась на 11,3%: в госсекторе на 8,8%, в частном – на 12,5%.

Реальная зарплата в третьем квартале 2022 г., по сравнению с третьим кварталом 2021 г., в Литве снизилась на 9,3%: в госсекторе на 11,3%, а в частном – на 8,3%.

На изменении зарплат сказалось повышение минималки с 1 января 2022 года, повышение зарплат политиков, судей, государственных служащих и работников бюджетных ведомств, изменение подсчета необлагаемого налогами минимума и др. причины.

На снижении реальной зарплаты сказался быстрый рост потребительских цен (цены росли быстрее, чем доходы жителей).

Среднее количество работников в Литве в третьем квартале 2022 г., по сравнению со вторым кварталом 2022 г. почти не изменилось (увеличилось на 39 человек).