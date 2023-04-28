Зарплата водителей общественного транспорта в Вильнюсе составила 2121 евро

"Мы наблюдаем и оцениваем тенденции рынка труда. Мы видим, что средняя доналоговая заработная плата наших сотрудников почти на 25 проц. выше, чем у других перевозчиков в Вильнюсе. Периодически повышаемая заработная плата позволила достичь таких результатов. Для нас важно, чтобы получаемая зарплата мотивировала не только финансово, но и стимулировала работать качественно", — говорит генеральный директор ВОТ Дарюс Алекнавичюс.
Сообщается, что за первые месяцы года в ВОТ поступило более 300 заявок на трудоустройство водителем. С начала года трудоустроено 58 водителей, еще почти 30 в настоящее время получают необходимую квалификацию в автошколе. К концу года планируется принять до 150 новых членов коллектива.
"Что касается условий труда, то все еще есть домашняя работа, но тенденции улучшаются", — говорит Д. Алекнавичюс.
В пресс-релизе сообщается, что следующим летом на дорогах города появятся новые троллейбусы. Всего к 2025 г. троллейбусный парк пополнят 159 современных троллейбусов с автономным ходом.
К 2026 году будет проведена реконструкция и троллейбусно-автобусный парк в Виршулишкес.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Важная информация: меняются размеры и условия назначения выплат – кое-кто будет получать на 100 евро больше
Важная информация для воспитывающих детей родителей....
Эфир Delfi c Константином Эггертом: планы Кремля и страны Балтии, Умань, война и дипломатия
ночью произошел очередной кровавый эпизод войны -...
Почти 2000 евро за жилье в Каунасе во время матча Евролиги: предприниматели объяснили цены
В Каунасе 19–21 мая состоится четвертьфинал Евролиги. К...
Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Много погибших в Умани
В ночь на пятницу Россия нанесла ракетный удар по...
На длинные выходные жители Литвы уезжают на взморье
На длинные выходные жители Литвы уезжают на взморье –...