Запросы на компенсацию в ESO на данный момент подали более 500 жителей

„К нам поступило более полутысячи обращений от жителей о возмещении прямых убытков. Почти половина из них просит возместить (убытки – ELTA) за испорченные продукты, треть – за покупку или аренду генератора, а также топливо, меньшая часть – за проживание“, - в пятницу радио LRT сказал руководитель проектов по связям с общественностью ESO Юстинас Петкус.

Однако, хотя жители и начали подавать заявки, их доля весьма невелика, отмечает представитель ESO.

„По нашим подсчетам, больше жителей не имели электричества более 72 часов, поэтому больше жителей могут подать заявку“, - отметил он.