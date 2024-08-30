2024.08.30 10:21

Запросы на компенсацию в ESO на данный момент подали более 500 жителей

 
Каролина Конопацкене
ELTA
ru.DELFI.lt
Energijos skirstymo operatorius, ESO
Energijos skirstymo operatorius, ESO
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

После того как Energijos skirstymo operatorius (Оператор распределения энергии, ESO) на прошлой неделе объявил, что уже можно подавать заявки на возмещение убытков, причиненных ураганом, на сегодняшний день их подали чуть более полутысячи жителей.

„К нам поступило более полутысячи обращений от жителей о возмещении прямых убытков. Почти половина из них просит возместить (убытки – ELTA) за испорченные продукты, треть – за покупку или аренду генератора, а также топливо, меньшая часть – за проживание“, - в пятницу радио LRT сказал руководитель проектов по связям с общественностью ESO Юстинас Петкус.

Однако, хотя жители и начали подавать заявки, их доля весьма невелика, отмечает представитель ESO.

„По нашим подсчетам, больше жителей не имели электричества более 72 часов, поэтому больше жителей могут подать заявку“, - отметил он.

По словам Ю. Петкуса, большинство жителей при заполнении заявок предоставляют и другие необходимые документы, например фотографии испорченных продуктов, чеки, выписки из банковского счета. В свою очередь, ESO связывается с теми жителями, которые не предоставили определенные документы, с просьбой уточнить свои заявки.

После урагана, обрушившегося на страну в конце июля, когда восстановление электроснабжения затянулось и в результате некоторые потребители понесли убытки, ESO принял решение выплатить компенсацию некоторым жителям. Она будет предоставлять лицам, остававшимся без электричества более 72 часов.

Чрезвычайную ситуацию на муниципальном уровне из-за последствий урагана объявили Вильнюсское районное, Радвилишкское, Йонишкское, Акмянское, Шяуляйское и Шакяйское районные самоуправления.

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