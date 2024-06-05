Замороженный платеж вывел предпринимателя из равновесия: не возвращают и не переводят

„Выходит так, что Luminor по собственному желанию вводит санкции для китайских производителей?“, – вопрошал он.

Речь идет о 17 000 долларах США. Скульскис уверяет, что в соответствии с публичными правилами Luminor, санкции введены в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии, Кубы и Крыма, Китая в списке нет.

„Мы столкнулись с таким случаем, когда банк Luminor по своему желанию ввел ограничения для китайских производителей. Скоро месяц, как платеж компании задержан“, – сказал глава компании, который уверяет, что деньги были „заморожены“ их не возвращают, но и не переводят получателю.

Глава компании заверил, что компания с Китаем работает уже 4-5 лет, однако в последнее время появились проблемы с банковскими платежами.

По словам предпринимателя, из-за сложившейся ситуации его компания несет убытки.

Скульскис сказал, что банк попросил компанию ответить на несколько вопросов, он также признал, что на один из вопросов не ответил.

„Какими средствами ЗАО PB GROUP пытается избежать рисков нарушения международных санкций и их обхода? Нам нечего ответить на этот вопрос банка“, – заметил предприниматель.

Журналист Delfi связался с банком Luminor. Его представитель Индре Балтрушайтене сказала, что банк общается с клиентом и предоставляет ему всю необходимую информацию.