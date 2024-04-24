Закупочная цена на молоко за год в Литве повысилась на десятую часть

В настоящее время закупочная цена на молоко на 40 проц. выше, чем средняя многолетняя цена. В период 2017-2021 годов средняя цена на молоко составляла 29,9 цента за килограмм.

Сообщается, что в марте скупочные компании заплатили крупным производителям молока в среднем 45,55 цента за килограмм – на 8,5 проц. больше, чем за тот же период прошлого года.

В марте такие поставщики реализовали 69 проц. всего закупаемого в стране молочного сырья.

По мнению экспертов, из-за высокой закупочной цены на молоко в Литве увеличивается производство сырого молока в хозяйствах.