2024.08.22 09:05

Закупочная цена на молоко в Литве за год выросла на 8,4%

 
ELTA
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Закупочная цена на молоко в Литве за год выросла на 8,4%
Закупочная цена на молоко в Литве за год выросла на 8,4%
ФОТО: Paulius Jurkevičius | Asmeninis archyvas

Средняя закупочная цена на натуральное молоко в июле составила 37 центов за килограмм, что на 8,4 проц. выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом закупочная цена на молоко за месяц по сравнению с июнем снизилась на 0,7 проц.

По данным Центра сельскохозяйственных данных, в июле закупочные компании платили крупным производителям молока в среднем 41,2 цента за килограмм, что на 5,8 проц. больше, чем за тот же период прошлого года. Такие поставщики в прошлом месяце реализовали 61 проц. всего сырого молока, закупленного в стране.

Сообщается, что за год доля закупок молока у крупных производителей увеличилась на 4 проц. (в июле прошлого года она составляла 57 проц.).

Похоже, что из-за высокой закупочной цены на молоко в Литве производство сырьевого молока на фермах увеличивается. В июле текущего года закуплено 127,66 тыс. тонн молока, что на 0,7 проц. больше по сравнению с июлем прошлого года.

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