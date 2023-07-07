Закрывается вильнюсский хостел Jamaika, ждет вечеринка по случаю закрытия

"Jamaika Hostel Last wave @ All saints - это мероприятие, посвященное прощанию с этим величественным зданием. Jamaika будет искать новый дом. Если это место было близким вам по духу, приходите в последний раз провести здесь время вместе, во дворике будем готовить блюда на гриле, пить холодное пиво, а с 20:00 ч. будет выступать команда исполнителей Drum n bass", – сказано в приглашении организаторов.

Мероприятие состоится 15 июля в помещении Jamaika Hostel. На него приглашают с 15 ч. Начало концерта - 20 ч., дворик будет открыт до 1 ч. ночи. Праздник бесплатный и открытый для всех горожан и гостей столицы.

Hostel Jamaika – это интересное место, где можно снять комнату и отдохнуть, находящееся в самом центре Вильнюса, в 5 минутах ходьбы от вокзала и от Ратушной площади и в 10 минутах от основных достопримечательностей города.

После 15 июля Jamaika будет искать новое помещение. Это был любимый многими туристами хостел, некоторые не раз возвращались в него.