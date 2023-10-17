Закрывается сеть торговли подержанной одеждой: устали работать без прибыли

Компания Pasaulio drabužiai начала свою деятельность 32 года назад, а сейчас ее деятельность близится к закату. Глава компании Альбертас Палскис сказал Delfi, что снижение прибыли заставило его закрывать магазины, а попытки спасти бизнес нужного результата не дали.

У Палскиса нет одного объяснения, почему так случилось. По его словам, это мог обусловить ряд факторов.

В 2018 г. доходы компании составляли 1,42 млн. евро, а чистая прибыль – 27 300 евро. В 2020 г. этот показатель упал до 0,59 млн. евро и 1600 евро. Позже компания не подавала в Центр реестра отчеты о финансовой деятельности.

В свое время у компании было 20 магазинов по всей Литве – в Вильнюсе, Купишкисе, Паневежисе, Швенчёнисе, Игналине.

Позже осталось несколько магазинов в Вильнюсе, а сейчас остался один магазин на ул. Антакальнё.