Закрывается сеть торговли подержанной одеждой: устали работать без прибыли

Компания Pasaulio drabužiai начала свою деятельность 32 года назад, а сейчас ее деятельность близится к закату. Глава компании Альбертас Палскис сказал Delfi, что снижение прибыли заставило его закрывать магазины, а попытки спасти бизнес нужного результата не дали.
У Палскиса нет одного объяснения, почему так случилось. По его словам, это мог обусловить ряд факторов.
В 2018 г. доходы компании составляли 1,42 млн. евро, а чистая прибыль – 27 300 евро. В 2020 г. этот показатель упал до 0,59 млн. евро и 1600 евро. Позже компания не подавала в Центр реестра отчеты о финансовой деятельности.
В свое время у компании было 20 магазинов по всей Литве – в Вильнюсе, Купишкисе, Паневежисе, Швенчёнисе, Игналине.
Позже осталось несколько магазинов в Вильнюсе, а сейчас остался один магазин на ул. Антакальнё.
"Пока один магазин еще есть. Мы надеемся, что распродадим оставшееся. Потом посмотрим, если увидим, что можно выжить, конечно, хотелось бы еще работать. Но как все будет на деле - не знаю. Трудно что-то прогнозировать. Пока мы работаем по нулям", – сказал Палскис.
Он не может объяснить, почему оборот в последнее время снижался.
"Может, это связано с пандемией, а, может, с войной, может, с торговлей в интернете. Нет резкого падения, чтобы можно было точно выявить конкретную причину, например, началась война, и люди перестали покупать. Нет, снижение постепенное, процент за процентом. Мы работаем без прибыли", – сказал Палскис.
Он заметил, что некоторые компании, торгующие подержанной одеждой, работают успешно, например, гигант в этой сфере - Humana.
Правда, у него есть объяснение этому.
"Они сами и собирают и продают одежду. Мы покупали у тех, кто собирает. Часть одежды не удавалось продать, ее приходилось утилизировать, а это дополнительные расходы. Суть в том, что они участвуют во всех звеньях цепи, а мы были лишь одним звеном", – сказал Палскис.