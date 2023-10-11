Закрывается единственный в городке магазин: продукты раздали почти за бесценок, список должников сожгли

"Магазина будет недоставать местным выпивающихм жителям, которые брали товар в долг и стояли у магазина еще до его открытия, а "сливки" Сувайнишкиса к нам не ходили", – сказал собеседник.

По словам Рамунаса, были дни, когда оборот составлял всего 20 евро в день. Постоянных посетителей магазина можно пересчитать на пальцах. Часть жителей ездит за продуктами в Рокишкис или Латвию, в деревню приезжает автолавка.

Летом прошлого года в магазин заходило немало людей, проезжающих через деревню, останавливались и дальнобойщики, оборот в день составлял до 400 евро. Этим летом деревня опустела, 4 жителя умерли, двое переехали.

"Когда все по нулям, работаешь ради идеи, чтобы людям было удобнее, а когда работаешь в убыток, это уже невыгодно", – заметил предприниматель.

На особую прибыль он не надеялся – на сельском магазине не разбогатеешь. Но когда торговля стала убыточной, было решено закрыть магазин.

Магазин в Сувайнишкисе работал много лет. Год назад его купил для жены Рамунас Станишаускас из Биржайского района.

Он не скрывает, что если бы была поддеержка сос тороны местной общины, он продолжил бы работу. Но два года назад, когда он купил здание, люди возмущались, что без работы остались местные продавщицы, может, поэтому некоторые жители намеренно не ходили в его магазин, но была и поддержка, местная фермер приезжала каждый день. Когда хозяева магазина решили закрыться, часть товаров дешево распродали, часть раздали.

"Если человек не получил пенсию, приходит голодный, мы в долг не даем, даем продтукты бесплатно", – сказал Станишаускас.

Председатель местной общины Дарюс Гурклис пошутил, что после закрытия магазина в деревне беспорядков не будет – местные ездят за покупками в Латвию.

"У людей старшего возраста есть родственники, знакомые, соседи, люди помогают друг другу. И до сих пор в местный магазин редко ходили. Хотя у отдельных людей появится проблема, но перемены происходят везде, такой процесс", – сказал он.

В Сувайнишкисе и рядом с ним живет 150 желовек.