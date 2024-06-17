Закрывает свои двери известный столичный паб на улице Стиклю: одолевают налоги

По данным Центра регистров, компания ликвидируется в связи с банкротством. Эту информацию подтвердил владелец паба.



„Мы больше не работаем. Все дело в налогах. Они были отложены во время пандемии на два года, а теперь они парализовали бизнес. Отсроченная сумма составила 50 000 евро. Нам не удалось договориться с Государственной налоговой инспекцией“, - сказал менеджер.

Он пояснил, что нужно понять, что были еще обязательства перед сотрудниками и клиентами.



„Счет компании заблокирован, поэтому она не может осуществлять какую-либо деятельность“, - добавил он.