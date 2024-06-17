Закрывает свои двери известный столичный паб на улице Стиклю: одолевают налоги

По данным Центра регистров, компания ликвидируется в связи с банкротством. Эту информацию подтвердил владелец паба.
„Мы больше не работаем. Все дело в налогах. Они были отложены во время пандемии на два года, а теперь они парализовали бизнес. Отсроченная сумма составила 50 000 евро. Нам не удалось договориться с Государственной налоговой инспекцией“, - сказал менеджер.
Он пояснил, что нужно понять, что были еще обязательства перед сотрудниками и клиентами.
„Счет компании заблокирован, поэтому она не может осуществлять какую-либо деятельность“, - добавил он.
По его словам, Leičiai закрыт с 26 мая. До этого пивная успешно работала 14 лет. По словам Т.Гягявичюса, пивоварня продолжит свою работу.
„Осталось только производство. Продукцию направят по другим барам, будут выездные продажи, проводим дегустации“, - уточнил он. „Жаль, очень много вложено. И команда была почти постоянная. Это было излюбленное место гостей, но что делать, пандемия взяла свое“, - сказал менеджер. В настоящее время, по его словам, владельцы помещений на улице Стиклю ищут нового арендатора.
Редакция напоминает, что в 2018 году Leičiai попал в десятку лучших баров Литвы, где занял 8-е место.