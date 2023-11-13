Закрыт один из самых старых McDonald’s в Вильнюсе

Об этом информируют стенды, установленные рядом.

Владельцы McDonald’s обещают, что в скором времени этот обновленный ресторан по адресу ул. Сейну, 3 откроется.

Сейчас на двери этого McDonald’s есть код QR, сосканировав который можно получить скидку в других „McDonald's. Это -25% на комплекс реднего размера.