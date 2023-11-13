Закрыт один из самых старых McDonald’s в Вильнюсе

Об этом информируют стенды, установленные рядом.
Владельцы McDonald’s обещают, что в скором времени этот обновленный ресторан по адресу ул. Сейну, 3 откроется.
Сейчас на двери этого McDonald’s есть код QR, сосканировав который можно получить скидку в других „McDonald's. Это -25% на комплекс реднего размера.
McDonald’s – одна из крупнейших сетей фастфуда во всем мире. Компания была создана в 1940 г. В Литве первый McDonald’s открылся 31 мая 1996 г. на вокзале в Вильнюсе.
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