Закрылся старейший мексиканский ресторан столицы Литвы

Глава и единственный акционер компании Meksikana Ракштите сказала, что ресторан должен был открыться после отпуска 26 августа, но потом его решили закрыть навсегда.

„Я очень хотела, чтобы он работал. Хотела найти людей, которые могли бы его перенять. Но в настоящее время эта миссия невозможна“, – сказала она.

Ракштите устала, это и стало причиной закрытия. Она много лет работала и поваром, и официанткой, и управляющей.

„Сейчас у меня нет ни времени, ни сил. В какой-то момент понимаешь, что вся жизнь - ресторан. Ты там сидишь круглосуточно, отдаешь все силы.