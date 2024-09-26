Закрылся старейший мексиканский ресторан столицы Литвы

Глава и единственный акционер компании Meksikana Ракштите сказала, что ресторан должен был открыться после отпуска 26 августа, но потом его решили закрыть навсегда.
„Я очень хотела, чтобы он работал. Хотела найти людей, которые могли бы его перенять. Но в настоящее время эта миссия невозможна“, – сказала она.
Ракштите устала, это и стало причиной закрытия. Она много лет работала и поваром, и официанткой, и управляющей.
„Сейчас у меня нет ни времени, ни сил. В какой-то момент понимаешь, что вся жизнь - ресторан. Ты там сидишь круглосуточно, отдаешь все силы.
Мне грустно, решение было сложным. Я не могу даже проехать по той улице, столько воспоминаний. (…) Не хотела сообщать об этом, но, может, кто-то купит или арендует, восстановит это место. Еще у меня есть надежда“, – сказала Ракштите.
Были и другие причины закрытия: после карантинов появились долги, на их оплату ушли сбережения, не помогло и обновление улицы Альгирдо, люди уже не могли попасть и подъехать к ресторану из-за изменения порядка движения.
Ракштите признала, что теперешний период сложный для сектора общепита.
В ресторане Meksika работали 8 человек.
Это был старейший мексиканский ресторан Вильнюса. Его открыли в 90-ые, а в 2000 г. ресторан у Burda Moden выкупила мать Ракштите. Потом его возглавил супруг Ракштите. После развода женщина 10 лет работала в нем одна.