Закрылся проработавший 18 лет в центре Вильнюса магазин Zara

Первым об этом написал портал Madeinvilnius.lt.

В Вильнюсе осталось два магазина Zara: в торговых центрах Ozas и Akropolis.

"Магазин был открыт в конце 2004 г. Он служил нам почти 18 лет. Сейчас условия торговли изменились, поэтому мы не видим смысла в обновлении помещения на проспекте Гедиминаса. Магазин был закрыт. Изменились площади, пространства и экономические показатели. Если наша экономика не дает таких показателей, которые должны были быть, то нет смысла в развитии этого магазина", – сказал Delfi Первеняцкас.

По его словам, в Европе меняются тенденции – розничная торговля одеждой перемещается в торговые центры и в интернет.

"Потребление в целом, может, и не снижается, но на улицах в Восточной Европе магазины так и не вернулись к прежним показателям, поэтому как мы, так и Inditex закрываем магазины на центральных улицах", – сказал глава группы Aprangа и заверил, что другие магазины закрывать не будут.