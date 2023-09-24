Закон о чипах, новый еврокомиссар, продление защиты для украинцев. Евродайджест: главные события недели

Что случилось? В четверг издание Politico опубликовало расследование, рассказывающее о небрежности и поспешности в составлении досье, которые становятся основой для наложения санкций на причастных к войне и близких к Кремлю российских олигархов. Журналисты получили доступ к пяти таким документам — чтобы обосновать необходимость введения ограничений против физических лиц, их авторы использовали как материалы авторитетных международных СМИ , так и статьи из "Википедии", публикации в анонимных блогах и заметки в не занимающихся общественно-политической тематикой небольших региональных медиа.

Что это значит? Опрошенные Politico эксперты отмечают, что "планка доказательств шокирующе низка" — и это вредит в первую очередь авторитету ЕС. Судя по всему, такой подход к сбору сведений свидетельствует о спешке, в которой европейские чиновники работали, чтобы оперативно наложить санкции. Небрежно собранные досье позволяют юристам, представляющим интересы олигархов, оспорить введение ограничений против их клиентов и даже добиться их отмены — например, такое решение на прошлой неделе было принято в отношении Григория Березкина, владельца медиахолдинга РБК. "Каждое судебное решение в пользу олигарха, конечно, празднуется в России и может быть легко использовано в пропаганде. В этом мой главный упрек: что и без того юридически трудный, деликатный вопрос решается еще и с ненужным дилетантизмом", — комментирует ситуацию немецкий юрист Виктор Винклер, специализирующийся на санкциях, но не имеющий российских клиентов.