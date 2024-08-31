Заключена крупнейшая в этом году сделка в сфере недвижимости в Балтии

Как утверждают в компании, это крупнейшая сделка по продаже розничных активов в странах Балтии в этом году. Основными арендаторами розничного парка площадью 16 000 кв.м. являются Kesko Senukai и Rimi.

EfTEN управляет семью инвестиционными фондами недвижимости в странах Балтии. В Латвии портфель EfTEN Capital включает в себя ряд значительных объектов недвижимости, в том числе торговый центр Domina Shopping, офисный комплекс Jaunā Teika, логистический центр EfTEN Logistics Berģi, главный офис airBaltic и другие офисные и логистические комплексы.

„Это крупнейшая за последние годы сделка EfTEN. В условиях роста процентных ставок на рынке недвижимости до сих пор не было проектов, соответствующих инвестиционным принципам компании. Теперь, когда ставки Euribor снова падают, мы также становимся более активными на рынке недвижимости. В последние годы растет тенденция работать неполный рабочий день и из дома, что привело к тому, что торговые центры переносят за пределы центра города. Торговые центры в портфелях фондов EfTEN, расположенные рядом с жилыми районами, демонстрируют особенно хорошие результаты“, - прокомментировал заключенные сделки руководитель EfTEN Capital Latvia Виктор Савинс.