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Летом на взморье съезжается множество людей, каждому хочется нового опыта, впечатлений, приключений, а также отведать чего-нибудь новенького в кафе и ресторанах.
Užkandinė Salsa Duo Klaipėdoje. Š. Meškio nuotr.
Užkandinė Salsa Duo Klaipėdoje. Š. Meškio nuotr.
© DELFI

В Клайпеде, на ул. Жвяю у одного невзрачного строения постоянно (и зимой и летом) собираются очереди машин, мотоциклов и пеших людей.

В этом непримечательном здании советского периода находится закусочная Salsa Duo-Bistro.

Это закусочная, где готовят панини. Находится она в центре Клайпеды, на берегу реки Дане. Клиентов обслуживают три девушки - одна принимает заказы, две готовят панини и другие блюда. Клиентов много, четверг, 21:30 ч.

Интерьер в закусочной простой, но клиентов очень много. Заказ - два бутерброда (один с мясом ребрышек, другой с бочком) и лимонад пришлось ждать почти час - с 22.09 до 22.55 ч.

Общая стоимость заказа – 11,20 евро.

Результат превзошел все ожидания - панини были отличными - хрустящий хлеб, вкусное мясо, достаточно овощей.

В интернете клиенты оценивают это заведение 4,1 из 5 звезд, оценки оставили больше 900 клиентов.

Клайпедчанам это место известно, многие заказывают здесь еду на дом или даже для праздничных вечеринок.

Užkandinė Salsa Duo Klaipėdoje. Š. Meškio nuotr.
Užkandinė Salsa Duo Klaipėdoje. Š. Meškio nuotr.
© DELFI

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