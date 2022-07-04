В Клайпеде, на ул. Жвяю у одного невзрачного строения постоянно (и зимой и летом) собираются очереди машин, мотоциклов и пеших людей.

В этом непримечательном здании советского периода находится закусочная Salsa Duo-Bistro.

Это закусочная, где готовят панини. Находится она в центре Клайпеды, на берегу реки Дане. Клиентов обслуживают три девушки - одна принимает заказы, две готовят панини и другие блюда. Клиентов много, четверг, 21:30 ч.

Интерьер в закусочной простой, но клиентов очень много. Заказ - два бутерброда (один с мясом ребрышек, другой с бочком) и лимонад пришлось ждать почти час - с 22.09 до 22.55 ч.

Общая стоимость заказа – 11,20 евро.

Результат превзошел все ожидания - панини были отличными - хрустящий хлеб, вкусное мясо, достаточно овощей.

В интернете клиенты оценивают это заведение 4,1 из 5 звезд, оценки оставили больше 900 клиентов.

Клайпедчанам это место известно, многие заказывают здесь еду на дом или даже для праздничных вечеринок.