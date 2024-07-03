2024.07.03 12:22

Загадка цены на литовское сливочное масло: здесь оно почти в три раза дороже, чем в Эстонии

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Lietuviško sviesto kaina Estijoje
Lietuviško sviesto kaina Estijoje
ФОТО: PRICER.LT/SKAITYTOJO NUOTR.

Пачка литовского сливочного масла в Эстонии стоит евро, а в Литве - намного дороже. Эксперты объясняют этот феномен разными причинами, но камень бросают и в огород литовских покупателей.

В Таллине, в магазине сети Prisma, сливочное масло стоит всего 1,09 евро (200 г, 82% жирности). Такую цену в конце июня зафиксировал покупатель из Литвы, а фотографией поделился портал Pricer.lt“

Lietuviško sviesto kaina Estijoje

2 июля интернет-магазине Prisma это масло продавали по такой же цене. Это было самое дешевое сливочное масло в ассортименте этого магазина:

Lietuviško sviesto kaina Estijoje, 2024 m. liepos 2 d.

В Литве такое сливочное масло стоит 2,79 евро. Правда, в одном из магазинов как раз в начале июля проходит акция, масло продают не по 2,85, а по 1,69 евро, но это все равно на 55% дороже, чем без акций в Эстонии.

Компания Žemaitijos pienas на запрос Delfi о цене не ответила.

Основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что причины такой разницы в ценах могут быть разные. Одна из них: производители заинтересованы в том, чтобы цена на экспорт была ниже, чем на местном рынке.

„Возможно, есть субъективное мнение, по крайней мере с нашей стороны, что за счет местного рынка снижают цены на экспортируемые товары. Это касается не конкретно Žemaitijos pienаs, но в целом мы заметили и такие ситуации, когда сужаются какие-то рынки, например, Китай, автоматически литовские производители повышают цены на молочные товары в Литве“, – сказал Delfi Визицкас.

Arūnas Vizickas

По его словам, еще одно объяснение - большие наценки в местной розничной торговле.

„Еще один момент – большие наценки: можно сравнить цены на сливочное масло частных брендов, которые торговцы заказывают у производителей, и брендовых товаров. Мы увидим разницу в 2–3 раза. Если сливочное масло брендовых сортов стоит от 2,6 до 3 евро за 200 г, то с частными брендами – где-то 1,33 евро за 170-180 г. Разница в ценах большая“, – сказал сказал Визицкас.

Средние цены на сливочное масло в Литве:

Эксперт говорит, что виновата и преданность покупателей определенным брендам.

„Это третий аспект, его часто упоминают, в Литве у этих брендов есть имя, есть лояльные покупатели, отсюда и более высокие цены. В Эстонии это „один из“ вариантов: из другой страны, никакой лояльности нет.

Им надо пробиться на прилавки, в корзины покупателей. Это сделать сложнее, один из способов – более низкая цена“, – сказал основатель Pricer.lt.

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