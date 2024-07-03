Загадка цены на литовское сливочное масло: здесь оно почти в три раза дороже, чем в Эстонии

В Таллине, в магазине сети Prisma, сливочное масло стоит всего 1,09 евро (200 г, 82% жирности). Такую цену в конце июня зафиксировал покупатель из Литвы, а фотографией поделился портал Pricer.lt“
2 июля интернет-магазине Prisma это масло продавали по такой же цене. Это было самое дешевое сливочное масло в ассортименте этого магазина:
В Литве такое сливочное масло стоит 2,79 евро. Правда, в одном из магазинов как раз в начале июля проходит акция, масло продают не по 2,85, а по 1,69 евро, но это все равно на 55% дороже, чем без акций в Эстонии.
Компания Žemaitijos pienas на запрос Delfi о цене не ответила.
Основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что причины такой разницы в ценах могут быть разные. Одна из них: производители заинтересованы в том, чтобы цена на экспорт была ниже, чем на местном рынке.
„Возможно, есть субъективное мнение, по крайней мере с нашей стороны, что за счет местного рынка снижают цены на экспортируемые товары. Это касается не конкретно Žemaitijos pienаs, но в целом мы заметили и такие ситуации, когда сужаются какие-то рынки, например, Китай, автоматически литовские производители повышают цены на молочные товары в Литве“, – сказал Delfi Визицкас.
По его словам, еще одно объяснение - большие наценки в местной розничной торговле.
„Еще один момент – большие наценки: можно сравнить цены на сливочное масло частных брендов, которые торговцы заказывают у производителей, и брендовых товаров. Мы увидим разницу в 2–3 раза. Если сливочное масло брендовых сортов стоит от 2,6 до 3 евро за 200 г, то с частными брендами – где-то 1,33 евро за 170-180 г. Разница в ценах большая“, – сказал сказал Визицкас.
Средние цены на сливочное масло в Литве:
Эксперт говорит, что виновата и преданность покупателей определенным брендам.
„Это третий аспект, его часто упоминают, в Литве у этих брендов есть имя, есть лояльные покупатели, отсюда и более высокие цены. В Эстонии это „один из“ вариантов: из другой страны, никакой лояльности нет.
Им надо пробиться на прилавки, в корзины покупателей. Это сделать сложнее, один из способов – более низкая цена“, – сказал основатель Pricer.lt.
Комментарий Pricer.lt в социальной сети: