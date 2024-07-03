Загадка цены на литовское сливочное масло: здесь оно почти в три раза дороже, чем в Эстонии

В Таллине, в магазине сети Prisma, сливочное масло стоит всего 1,09 евро (200 г, 82% жирности). Такую цену в конце июня зафиксировал покупатель из Литвы, а фотографией поделился портал Pricer.lt“

2 июля интернет-магазине Prisma это масло продавали по такой же цене. Это было самое дешевое сливочное масло в ассортименте этого магазина:

В Литве такое сливочное масло стоит 2,79 евро. Правда, в одном из магазинов как раз в начале июля проходит акция, масло продают не по 2,85, а по 1,69 евро, но это все равно на 55% дороже, чем без акций в Эстонии.

Компания Žemaitijos pienas на запрос Delfi о цене не ответила.