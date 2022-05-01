Задержка авиарейсов становится нормой, дорожают билеты

"На час несколько недель назад опаздывал вылет, когда я летел в Швецию", – сказал LNK мужчина.
"Из Дублина очереди, в аэропорту хаос. Иногда приходится ждать несколько часов", – рассказала женщина.
"В последний раз опаздывали на 50 минут, летели в Варшаву", – сказала другая собеседница.
Об этом рассказали пассажиры в Каунасском аэропорту. Представитель Литовских аэропортов подтвердил, что ситуация напряженная.
"Есть определенное напряжение, опоздания чувствуются. Пассажиры сталкиваются с определенными неудобствами", – сказал представитель аэропортов Марюс Зеленюс.
Опоздания наблюдаются не только из-за закрытия российского и украинского воздушного пространства, но и из-за ситуации в Польше. Там воздушное пространство забито.
"Все зависит от времени и загруженности воздушного пространства. (...) От 10 минут до часа и больше", – сказал Зеленюс о времени опоздания.
Польше не удается договориться о зарплатах и условиях труда. 1 мая - последний день для достижения договоренности. Если это сделать не получится, ждут массовые увольнения, а это 700 полетов в день по другому маршруту.
"Там говорят о забастовке. Пассажиры за два года пандемии столкнулись с массой неудобств. Мы не хотим больше никаких проблем. Будем контактировать с руководством Польши, чтобы самый худший сценарий не был приведен в исполнение", – сказал представитель Ryanair Дер Бреди.
Есть еще одна проблема - скачок цен на билеты.
"Мы это почувствовали, цены выросли. Каждый билет на 20-30 евро подорожал", – сказала одна пассажирка.
Бреди подтвердил, что апрель - последний месяц дешевых билетов.
"У нас первое нормальное лето после пандемии за два года. Чем дольше будете ждать, тем дороже будут билеты", – сказал он.
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