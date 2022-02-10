Кроме того, сообщается, что в компании вновь работает цех, который был остановлен во вторник.

"Каждый день бастовали приблизительно по 150 рабочих, сегодня — аналогично, некоторые из них - те же люди, что каждый день, всего участвуют около трехсот человек. В пятницу смена изменится, будет еще около полутора сотен человек", — сказала BNS в четверг Дашкевичене.

Между тем, генеральный директор Achema Рамунас Миляускас утверждает, что число бастующих намного меньше.

"По данным компании, число бастующих рабочих сократилось со 130 человек 8 февраля до 114 человек сегодня. Завод работает так же, как и до забастовки", — отмечает Миляускас в ответе BNS.

Дашкевичене подтвердила, что работа цеха аммиачной селитры, приостановленная во вторник из-за забастовки, возобновлена.

По словам председателя профсоюза, планов по прекращению забастовки пока нет: "Изменений пока нет. Никаких контактов с их стороны (администрации — BNS) не было".

Работники обещают продолжать забастовку до тех пор, пока не будет выполнено их основное требование о подписании двухлетнего коллективного договора об оплате труда и других гарантиях работодателя.

В последние дни Миляускас постоянно заявляет, что руководство компании не намерено выполнять это требование, так как это якобы не было бы партнерством.

Членами профсоюза Achema в настоящее время являются около 37% из 1,3 тыс. сотрудников компании.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене в четверг утром призвала работодателей добиваться соглашения со своими работниками. О необходимости продвигать коллективные договоры и расширять их охват в среду заявила и главный советник президента Ирена Сегаловичене.