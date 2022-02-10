aA
На литовском заводе азотных удобрений Achema третий идет день бессрочной забастовки, в которой участвуют около 300 работников, сообщила председатель профсоюза предприятия Бируте Дашкевичене. В то время, по словам главы компании, бастующих гораздо меньше.
„Achemos“ darbuotojų streikas
„Achemos“ darbuotojų streikas
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Кроме того, сообщается, что в компании вновь работает цех, который был остановлен во вторник.

"Каждый день бастовали приблизительно по 150 рабочих, сегодня — аналогично, некоторые из них - те же люди, что каждый день, всего участвуют около трехсот человек. В пятницу смена изменится, будет еще около полутора сотен человек", — сказала BNS в четверг Дашкевичене.

Между тем, генеральный директор Achema Рамунас Миляускас утверждает, что число бастующих намного меньше.

"По данным компании, число бастующих рабочих сократилось со 130 человек 8 февраля до 114 человек сегодня. Завод работает так же, как и до забастовки", — отмечает Миляускас в ответе BNS.

Дашкевичене подтвердила, что работа цеха аммиачной селитры, приостановленная во вторник из-за забастовки, возобновлена.

По словам председателя профсоюза, планов по прекращению забастовки пока нет: "Изменений пока нет. Никаких контактов с их стороны (администрации — BNS) не было".

Работники обещают продолжать забастовку до тех пор, пока не будет выполнено их основное требование о подписании двухлетнего коллективного договора об оплате труда и других гарантиях работодателя.

В последние дни Миляускас постоянно заявляет, что руководство компании не намерено выполнять это требование, так как это якобы не было бы партнерством.

Членами профсоюза Achema в настоящее время являются около 37% из 1,3 тыс. сотрудников компании.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене в четверг утром призвала работодателей добиваться соглашения со своими работниками. О необходимости продвигать коллективные договоры и расширять их охват в среду заявила и главный советник президента Ирена Сегаловичене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Lietuvis parodė, kaip saulėtos šalies kurortai atrodo be turistų: kadaise už Egiptą bei Turkiją populiaresnė atostogų kryptis staiga tapo nebepatraukli

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Rusijoje – iki šiol neregėtas reiškinys: kai kurie kariškiai jau reikalauja Putino atsistatydinimo

Delfi Plius Ania Nussbaum

Po Macrono susitikimo su Putinu „mėtėsi“ net prancūzų pareigūnai

Delfi Plius John Follain, Alberto Nardelli, Natalia Drozdiak

Lavrovui – netikėtumas iš ES: būtent šito rusai nemėgsta

Delfi Plius The Economist

Mažų palūkanų laikai baigėsi: bus nemalonu, nes pripratome prie praktiškai nemokamų pinigų žaidimo taisyklių

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Laiku nesuvaldžiusi Baltijos valstybių, kaimynystėje Rusija bando užgniaužti demokratiją: Ukrainai yra pavojingesnių dalykų nei karas

Delfi Plius Edgaras Savickas

Įmokos už būsto paskolas gali padidėti jau kitais metais: pavyzdžiai, kiek daugiau tektų mokėti

Verslas Plius Joe Mayes

Milijonai britų jau pradeda jausti tikrąjį pragyvenimo krizės Jungtinėje Karalystėje mastą

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Beveik metus be sekso gyvenantis vyras šaukiasi pagalbos – specialistė atsakė, kaip susilaikymas paveikia žmogų

Delfi Plius Agnė Keizikienė

Nepataisoma „kalė“ arba moteris-narcizė: tobula lovoje, o kaip su tokia gyventi?

Delfi Plius Agnė Kulitaitė

Agnė Kulitaitė: prisigyvenom iki tiek, kad gražios ir geidžiamos pasijuntame tik paviešėjusios užsienyje

Delfi Plius Giedrė Balčiūtė

Kaip užklumpa širdies ir kraujagyslių ligos: visas infarktą patyrusias 30-metes vienijo ta pati savybė

Delfi Plius Roma Macijauskaitė

Trisdešimtmetė vos spėjo sukurti pirmąją kolekciją, kai išgirdo negailestingos ligos diagnozę: viskas prasidėjo nuo nugaros skausmų

Delfi Plius Tomas Ramanskas

Drąsos iš Šaro neatimsi: po pergalės – Jasikevičiaus prisipažinimas apie kitą meilę

Delfi Plius Drew Armstrong

Koronavirusą galima nustatyti anksčiau, nei paėmus tepinėlį iš nosiaryklės

Delfi Plius Eglė Juozėnaitė

Šis karas tęsiasi daugiau nei šimtą metų: priešininkų naudojamos priemonės stebina

TOP новостей

Прогноз министра: весной отношение к коронавирусу полностью изменится (7)

В ближайшую неделю должен быть достигнут перелом в...

Таких данных в Литве не было 60 лет: придется идти путем Японии или Австралии (32)

Таких данных в Литве не было уже давно. Сообщалось, что...

"Delfi. Главное": борьба с ценами в Литве, учения в Беларуси и интервью с "организатором" беспорядков в Казахстане (2)

Новый выпуск " Delfi. Главное " посвящён наиболее...

Омикрон в Литве задержался: пик не за горами (1)

В Литве за 14 дней на 100 000 жителей приходится 5200 случаев...

Житель Литвы побывал в Амстердаме: цены ниже не только в Польше (5)

Средняя зарплата в Литве за последний квартал...