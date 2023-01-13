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За злоупотребление доминирующим положением Суд Европейского союза в четверг оставил в силе решение о 20 млн. евро штрафа для "Литовских железных дорог" (ЛЖД, Lietuvos geležinkeliai).
„LTG Link“
„LTG Link“
© Įmonės nuotr.

Такое решение было принято Европейским судом общей юрисдикции в связи с тем, что в октябре 2008 г. компания ЛЖД демонтировала 19-километровый участок от города Мажейкяй до границы с Латвией.

В сообщении Суда Европейского союза поясняется, что компания ЛЖД незаконно демонтировала этот участок железной дороги после того, как в том же году между ЛЖД и Orlen Lietuva возник спор относительно услуг по перевозке нефтепродуктов Литовскими железными дорогами в Клайпедский морской порт. В то время Orlen Lietuva планировала перенести свою деятельность в порты Риги и Вентспилса, а перевозку продукции нефтеперерабатывающего завода из Бугеняй доверить Латвийской национальной железнодорожной компании "Latvijas dzelzceļš" (LDZ).

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В связи с демонтированным участком 2 октября 2017 г. Европейская комиссия за злоупотребление доминирующим положением на рынке грузовых перевозок Литвы назначила LTG штраф в размере почти 28 млн. евро. Компанию обвинили в том, что демонтаж железной дороги между Литвой и Латвией является созданием преград для конкуренции на рынке железнодорожных грузоперевозок и нарушением антимонопольных правил ЕС.

ЛЖД восстановила участок, а в 2018 г. заплатила назначенный Еврокомиссией штраф. Позже, когда Европейский суд общей юрисдикции его уменьшил, 7,8 млн. евро были возвращены компании.

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