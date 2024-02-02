За вводящую в заблуждение рекламу Circle K Lietuva заплатит штраф в 100 000 евро

"Это решение суда должно послужить уроком для всех участников рынка, поскольку снижает возможность разных спекуляций, распространения неверной информации и введения потребителей в заблуждение. У потребителей есть право получать исчерпывающую и точную информацию о продуктах, которые они покупают. В рекламе наказанной ГСЗПП компании была информация, не отвечающая реальности, сравнение продуктов было необъективным, а информация исказила условия честной конкуренции", – сказал вице-президент Ассоциации биотоплива Витаутас Киселюс.