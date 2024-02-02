За вводящую в заблуждение рекламу Circle K Lietuva заплатит штраф в 100 000 евро

 
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Литовский главный административный суд упразднил решение суда низшей инстанции о снижении штрафа, назначенного Circle K Lietuva Государственной службой по защите прав потребителей (ГСЗПП) в два раза. Принято окончательное решение - Circle K Lietuva должна заплатить штраф в размере 100 000 евро.

"Это решение суда должно послужить уроком для всех участников рынка, поскольку снижает возможность разных спекуляций, распространения неверной информации и введения потребителей в заблуждение. У потребителей есть право получать исчерпывающую и точную информацию о продуктах, которые они покупают. В рекламе наказанной ГСЗПП компании была информация, не отвечающая реальности, сравнение продуктов было необъективным, а информация исказила условия честной конкуренции", – сказал вице-президент Ассоциации биотоплива Витаутас Киселюс.

ГСЗПП 3 февраля 2022 г. приняла постановление и назначила Circle K Lietuva минимальный штраф в размере 100 000 евро за вводящую в заблуждение рекламу.

Вильнюсский окружной административный суд в конце 2022 года отчасти удовлетворил жалобу Circle K Lietuva и уменьшил штраф до 50 000 евро, но ГСЗПП обжаловала это решение.

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