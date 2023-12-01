За три квартала текущего года выручка Elektrum Lietuva удвоилась, а прибыль выросла в 2,5 раза

"(...) В этом году мы привлекли больше физических и корпоративных клиентов. Только для последних объем продаж электроэнергии в этом году вырос на 63% до 900 гигаватт-часов. Мы также расширяем наши мощности по производству зеленой электроэнергии не только за счет установки собственных электростанций, но и за счет скупки зеленой электроэнергии у местных производителей. Все это позволило нам увеличить доходы и улучшить другие финансовые показатели", — говорит руководитель Elektrum Lietuva Мартинас Гига.
Глава компании подчеркивает, что одним из важнейших приоритетов остается развитие собственных мощностей по производству зеленой электроэнергии, на что в этом году уже выделено 8,8 млн евро.
Elektrum Lietuva подписала соглашения о проектах по производству возобновляемой энергии мощностью 97 мегаватт (МВт), согласно которым уже в 2025 году электроэнергия будет вырабатываться за счет солнца и ветра. Кроме того, компания в 2,5 раза увеличила объем зеленой электроэнергии, скупаемой у местных производителей, – до 336 гигаватт-часов (ГВтч).
Еще одним важным направлением развития остается развитие общественной сети зарядки электромобилей.
"Только в этом году за девять месяцев мы подписали договоры, после выполнения которых общественная сеть зарядных станций Elektrum Drive увеличится более чем на 160 зарядных станций в 40 различных местах Литвы (...)", – отмечает М. Гига.
По данным Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ), после того как в Литве завершились два из трех этапов либерализации электроснабжения бытовых потребителей, Elektrum Lietuva заняла второе место с 15-процентной долей рынка. С начала года этого года портфель бытовых клиентов компании вырос на 47% и к концу сентября составил 186 тыс.
Общее количество бытовых и бизнес-клиентов Elektrum Lietuva составляет 200 тысяч.
За январь-сентябрь прошлого года выручка Elektrum Lietuva составила 134 млн евро, а чистая прибыль 1,3 млн евро.