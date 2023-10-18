За свечи жители Литвы в этом году будут платить дороже

Пресс-секретарь сети Rimi Lietuva Эгле Красаускене сказала, что покупатели обычно покупают свечи за неделю до праздника, но товар появляется в ассортименте раньше.

По ее словам, в этом году кладбищенские свечи обойдутся дороже, а причина - изменение цен на сырье, точнее, стекло.

Ее слова подтвердила и представитель компании Maxima LT Индре Тракимайте-Шяшкувене. По ее подсчетам, в этом году производство свечей подорожало на 1/5.

"В этом году расходы на производство выросли на 20% по сравнению с осенью 2022 года. На 38% подорожало стекло, выросли и цены на электроэнергию", – сказала она.

Пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене сказала, что в их магазинах цены будут примерно такими же, как в прошлом году.