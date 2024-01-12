За продажу подвала без окон в качестве жилья ждет штраф

Представитель Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Раса Кекштене сказала, что, по закону, не запрещено оборудовать в нежилом помещении туалеты с ванными, кухни и другие помещения. Однако помещения должны использовать по назначению.

"Я посмотрела фотографии и увидела, что там нет окон. Я стала выяснять и поняла, что квартира оборудована в коммерческом помещении, на 1 этаже здания. В объявлении не указано, что речь идет о коммерческом помещении. Может, можно сделать из такого помещения квартиру?", – спрашивала читатель.

Юрате, увидев там полуторку за 38 000 евро, заподозрила, что не все с этим объектом в порядке.

Юрате искала жилье и на одном из порталов обнаружила необычайно дешевый вариант в микрорайоне Маркучай ( Вильнюс ). Эксперты уже прежде пророчили этому району популярность, поскольку он находится рядом с Пауписом и центром города, кроме того, это зеленый район с рекой и парками.

"Если человек использует нежилое помещение, он не сможет использовать его для жилья (за использование помещения не по назначению грозит административная ответственность). За порядком следит администрация самоуправления. В случае выявления нарушений назначают штрафы. В связи с вводящей в заблуждение рекламой объекта можно обращаться в Службу по защите прав потребителей", – сказала Кекштене.

Одно из основных требований к жилому помещению - это инсоляция, т.е. попадание в него дневного света или солнечного света.

"В соответствии с требованиями, если в квартире 1-3 комнаты, то должна быть хотя бы одна комната, а если 4 - две комнаты, в которых время инсоляции в дни весеннего и осеннего равноденствия (22 марта и 22 сентября) – не меньше 2 часов. В Старом городе или в центре, где застройка велась по периметру - не меньше 1,5 часов", – сказано в ответе инспекции.

Все жилые помещения должны соответствовать установленным нормам гигиены и безопасности для здоровья.