За последнюю неделю независимые поставщики электроэнергии в Литве не повышали тарифы по фиксированным планам

Несмотря на то, что за последнюю неделю (10–18 июля) средняя цена на электроэнергию, по сравнению со средней ценой на предыдущей неделе, выросла на 21,9 проц. до 0,088 евро/кВтч без НДС, среднемесячная цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в первой половине июля составила 0,077 евро/кВтч без НДС и по-прежнему была на 22,3 проц. ниже средней июньской цены, сообщает Литовское агентство энергетики (ЛАЭ).