За последнюю неделю независимые поставщики электроэнергии в Литве не повышали тарифы по фиксированным планам

Примечательно, что никто из независимых поставщиков электроэнергии еще не повысил тарифы на свои фиксированные тарифные планы.
В настоящее время средняя стоимость 1 кВтч в 24-месячных фиксированных тарифных планах независимых поставщиков электроэнергии составляет 0,254 евро/кВтч (две зоны) и 0,263 евро/кВтч (одна зона), в 12-месячных фиксированных тарифных планах – соответственно 0,225 евро/кВтч и 0,234 евро/кВтч.
Тарифы в предлагаемых 24-месячных фиксированных тарифных планах составляют 0,17-0,34 евро/кВтч (две зоны) и 0,23-0,33 евро/кВтч (одна зона).
Тарифы в 12-месячных фиксированных тарифных планах составляют 0,16-0,27 евро/кВтч (две зоны) и 0,22-0,25 евро/кВтч (одна зона).
С 11 по 18 июля, по сравнению с предыдущей неделей, в 24-месячных фиксированных тарифных планах независимых поставщиков электроэнергии произошли следующие изменения тарифов: Ignitis и Elektrum Lietuva снизили их на 4 проц., а Enefit оставил тарифы без изменений.
В 12-месячных фиксированных тарифных планах произошли следующие изменения тарифов: Ignitis снизил их на 6 проц., Elektrum Lietuva – на 4 проц., Enefit – на 2 проц.
В настоящее время планы с фиксацией цены на 5 и 6 месяцев предлагают по одному поставщику (соответственно Elektrum Lietuva и Enefit), на 12 и 24 месяца – все три поставщика.
По мнению аналитиков, судя по фьючерсам на электроэнергию, в конце года ожидается рост цен на электроэнергию.
Следует напомнить, что с 1 июля стоимость гарантийного электроснабжения (план "Стандартный") составляет 0,213 евро/кВтч (одна зона), а также 0,225 евро/кВтч и 0,185 евро/кВтч (две зоны). Это примерно на 16-18 проц. выше майской стоимости гарантийного электроснабжения.
Стоимость общественного снабжения (план "Стандартный") составляет 0,227 евро/кВтч (одна зона), а также 0,261 евро/кВтч и 0,158 евро/кВтч (две зоны). Это примерно на 18-19 проц. ниже стоимости общественного снабжения в марте-июне.