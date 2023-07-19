19 июля 2023 г. 07:43

За последнюю неделю независимые поставщики электроэнергии в Литве не повышали тарифы по фиксированным планам

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Несмотря на то, что за последнюю неделю (10–18 июля) средняя цена на электроэнергию, по сравнению со средней ценой на предыдущей неделе, выросла на 21,9 проц. до 0,088 евро/кВтч без НДС, среднемесячная цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в первой половине июля составила 0,077 евро/кВтч без НДС и по-прежнему была на 22,3 проц. ниже средней июньской цены, сообщает Литовское агентство энергетики (ЛАЭ).

Примечательно, что никто из независимых поставщиков электроэнергии еще не повысил тарифы на свои фиксированные тарифные планы.

В настоящее время средняя стоимость 1 кВтч в 24-месячных фиксированных тарифных планах независимых поставщиков электроэнергии составляет 0,254 евро/кВтч (две зоны) и 0,263 евро/кВтч (одна зона), в 12-месячных фиксированных тарифных планах – соответственно 0,225 евро/кВтч и 0,234 евро/кВтч.

Тарифы в предлагаемых 24-месячных фиксированных тарифных планах составляют 0,17-0,34 евро/кВтч (две зоны) и 0,23-0,33 евро/кВтч (одна зона).

Тарифы в 12-месячных фиксированных тарифных планах составляют 0,16-0,27 евро/кВтч (две зоны) и 0,22-0,25 евро/кВтч (одна зона).

С 11 по 18 июля, по сравнению с предыдущей неделей, в 24-месячных фиксированных тарифных планах независимых поставщиков электроэнергии произошли следующие изменения тарифов: Ignitis и Elektrum Lietuva снизили их на 4 проц., а Enefit оставил тарифы без изменений.

В 12-месячных фиксированных тарифных планах произошли следующие изменения тарифов: Ignitis снизил их на 6 проц., Elektrum Lietuva – на 4 проц., Enefit – на 2 проц.

В настоящее время планы с фиксацией цены на 5 и 6 месяцев предлагают по одному поставщику (соответственно Elektrum Lietuva и Enefit), на 12 и 24 месяца – все три поставщика.

По мнению аналитиков, судя по фьючерсам на электроэнергию, в конце года ожидается рост цен на электроэнергию.

Следует напомнить, что с 1 июля стоимость гарантийного электроснабжения (план "Стандартный") составляет 0,213 евро/кВтч (одна зона), а также 0,225 евро/кВтч и 0,185 евро/кВтч (две зоны). Это примерно на 16-18 проц. выше майской стоимости гарантийного электроснабжения.

Стоимость общественного снабжения (план "Стандартный") составляет 0,227 евро/кВтч (одна зона), а также 0,261 евро/кВтч и 0,158 евро/кВтч (две зоны). Это примерно на 18-19 проц. ниже стоимости общественного снабжения в марте-июне.

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