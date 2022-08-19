За последние 3 месяца в Литву из Украины прибыло 25 грузовых поездов

"Если смотреть период последних трех месяцев, то в Литву прибыло 25 поездов с украинскими грузами. В основном это зерно, направляющееся в Клайпедский порт", – сказал в четверг министр Ziniu radijas.

М. Скуодис информировал, что Литва сотрудничает с Польшей и Украиной, стремясь развивать инфраструктуру железной дороги с этими странами.

"Проблема в том, что к нам прибывает столько, сколько может проехать через границу Польши и Украины. Нужна развитая инфраструктура. Одна вещь, которая появится в будущем, - это новый транспортный коридор, которого не было", – сказал министр.

В Украину же из Литвы больше всего доставляют нефтепродуктов, потребность в которых, по словам министра, "огромна".

"По этим вопросам я поддерживаю тесную прямую связь со своим коллегой в Украине, министром инфраструктуры. Смотрим, как расширить один терминал, чтобы нефтегрузов из Литвы в Украину могли вывозить как можно больше", – пояснил М. Скуодис.

Из-за развязанной Россией войны в Украине застряло более 20 млн. тонн зерна. Поскольку до войны Украина считалась одним из главных экспортеров зерна, в разных странах мира стали опасаться возможного голода.

В среду ООН сообщила, что с начала августа из Украины по Черному морю экспортировано уже более полумиллиона тонн зерна.

По словам ООН, с конца июня, когда в Турции было подписано соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна, разрешение на транспортировку выдано 36 судам. Более четвертой части экспортированного до сих пор зерна было предназначено для Турции, 22 проц. – для Ирана и Южной Кореи, 8 проц.- для Китая и еще 6 проц.- для Ирландии.