За первое полугодие в литовские водоемы выпущено более 12 млн различных рыбопосадочных материалов

Часть выпущенной рыбы является охраняемой, редкой рыбой, занесенной в Красную книгу страны, а наибольшую часть зарыбленной молоди составили хищные рыбы, занимающие очень важное место в экосистеме, сообщает Служба рыбного хозяйства.

В этом году в рекомендованные учеными водоемы было выпущено 152 тыс. экземпляров морского осетра, 56 тыс. экземпляров кумжа и 182 тыс. экземпляров лосося. Чтобы отличить искусственно выращенного лосося от дикой рыбы, маркировку годовалого лосося проводили путем отрезания жирового плавника (ловля дикого лосося в Балтийском море запрещена с 2022 года).

Ученые отмечают, что нехватка щуки ощущается во всех внутренних водоемах Литвы. В этом году за первое полугодие было выпущено 1756 тыс. экземпляров щуки. До конца года планируется выпустить еще около 200 тыс. экземпляров этой хищной рыбы. Ежегодно Минприроды способствует зарыблению внутренних водоемов щукой, выделяя средства на восстановление популяции этой рыбы.