За неделю оптовая цена на электроэнергию в Литве выросла на треть

На прошлой неделе оптовая цена на электроэнергию в регионе Nord Pool выросла на 26 проц. и составила 81,21 евро/МВтч. Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool немного увеличилось до 8 884 ГВтч, производство также выросло до 9 206 ГВтч.

На рост цен на электроэнергию во всем регионе Nord Pool повлияло увеличившееся на 6 проц. потребление электроэнергии из-за более прохладной погоды. Кроме того, цены на топливо по сравнению с предыдущей неделей также росли. Между тем производство ветровой энергии в регионе было таким же, как и неделю назад.

"Цены на электроэнергию в странах Балтии последовали за тенденцией роста цен в странах Северной Европы, и, в добавок к вышеупомянутым факторам, на цены повлиял сократившийся на 30 проц. поток электроэнергии из шведской торговой зоны SE4. Энергетический поток из Финляндии был на 25 проц. больше, чем неделю назад", — говорит руководитель Департамента бизнес-решений Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

В странах Балтии потребление электроэнергии в целом за неделю выросло на 5 проц. и составило 529 ГВтч. Потребление электроэнергии в Литве выросло на 3 проц., до 225 ГВтч, потребление в Латвии также выросло на 3 проц., до 131 ГВтч, в Эстонии – на 8 проц., до 173 ГВтч.

Совокупный объем производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе вырос на 12 проц., до 424 ГВтч. В Литве, единственной из стран Балтии, производство электроэнергии по сравнению с предыдущей неделей сократилось на 2 проц. – до 96 ГВтч. Между тем, производство в Латвии увеличилось на 22 проц. до 256 ГВтч, в Эстонии – на 3 проц., до 72 ГВтч.

За неделю все три страны Балтии вместе сгенерировали 80 проц. необходимого объема электроэнергии. В Литве произведено 43 проц., в Латвии –196 проц., в Эстонии 42 проц. необходимой стране электроэнергии.