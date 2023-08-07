За неделю оптовая цена на электроэнергию снизилась на 29%

В то время тарифы в фиксированных тарифных планах независимых поставщиков электроэнергии практически не изменились.

По словам руководителя отдела бизнес-решений Elektrum Lietuva Артураса Затулинаса, падению цен способствовало увеличившаяся на 108 проц. производительность ветряных электростанций и на 15 проц. – производительность гидроэлектростанций. Увеличение выработки возобновляемыми источниками энергии привело к снижению стоимости электроэнергии во всем регионе биржи Nord Pool.

Потребление электроэнергии в странах Балтии составило 456 ГВтч – на 4 проц. больше, чем неделю назад (в Литве – на 2 проц. (до 211 ГВтч), в Латвии – на 4 проц. (до 114 ГВтч), в Эстонии – на 6 проц. (до 131 ГВтч)).

В Литве произведено на 39 проц. больше электроэнергии (114 ГВтч), в Латвии – на 35 проц. больше (26 ГВтч), в Эстонии производство сократилось на 2 проц. (до 59 ГВтч). Совокупное производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 23 проц. – до 199 ГВтч.