За неделю бензин в Литве подорожал на 0,4%

1 апреля средняя цена на дизельное топливо в Литве составляла 1,53 евро/л, а средняя цена на бензин – 1,52 евро/л. Средние цены на бензин во всех сравниваемых странах Балтии и соседних странах выросли на 0,4-4 проц.

Средняя цена на бензин в Польше составляет 1,55 евро/л, что на 0,03 евро/л выше, чем в нашей стране. Средние цены на бензин в Эстонии и Латвии составляют 1,78 евро/л и 1,71 евро/л соответственно.

Средние цены на дизельное топливо в Литве и Латвии снизились (на 1,2 проц. и 0,5 проц. соответственно), а в Эстонии, Польше и Германии выросли на 0,3-0,8 проц.

Средняя цена на дизельное топливо в Польше составляет 1,58 евро/л, что на 0,05 евро/л выше, чем в нашей стране. В Эстонии и Латвии средние цены на дизельное топливо составляют 1,60 евро/л и 1,67 евро/л соответственно.