За неделю бензин в Литве подешевел на три цента, дизельное топливо – на два цента

По данным агентства на 5 августа, литр дизельного топлива в стране стоил в среднем 1,42 евро, тогда как средняя стоимость литра бензина составляла 1,47 евро. За неделю средние цены на бензин в сравниваемых странах Балтии, Польше и Германии снизились на 0,1-0,7 проц. В Польше литр бензина в среднем стоит 1,50 евро, при этом в Эстонии и Латвии – в среднем 1,72 евро/л и 1,66 евро/л соответственно.