За неделю бензин в Литве подешевел на три цента, дизельное топливо – на два цента

По данным агентства на 5 августа, литр дизельного топлива в стране стоил в среднем 1,42 евро, тогда как средняя стоимость литра бензина составляла 1,47 евро. За неделю средние цены на бензин в сравниваемых странах Балтии, Польше и Германии снизились на 0,1-0,7 проц. В Польше литр бензина в среднем стоит 1,50 евро, при этом в Эстонии и Латвии – в среднем 1,72 евро/л и 1,66 евро/л соответственно.
Между тем, средняя цена на дизельное топливо за неделю снизилась на 0,2-1,2 проц. во всех сравниваемых странах – странах Балтии, Польше и Германии. В настоящее время средняя стоимость дизельного топлива в Польше составляет 1,50 евро/л. В Эстонии и Латвии оно в среднем стоит 1,57 евро/л и 1,59 евро/л соответственно.
Агентство напоминает, что в июле оптовая цена на бензин в Литве снизилась на четыре цента, а дизельного топлива – на восемь центов.