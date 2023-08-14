За минувшую неделю в Литве подорожали природный газ, топливо и биотопливо, подешевела электроэнергия

В период с 7 по 13 августа в Литве средняя цена на электроэнергию составила 64,3 евро/МВтч, что на 7,7 проц. ниже, чем на предыдущей неделе, когда она составляла 69,7 евро/МВтч.
Цены на электроэнергию снизились в Литве, Латвии, шведской зоне SE4, в Финляндии, Германии и Польше, но незначительно выросли в Эстонии. Цены в Латвии остались такими же, как и в Литве, – они снизились с 69,7 евро/МВтч до 64,3 евро/МВтч (на 7,7 проц.), в шведской зоне SE4 – до 8 евро/МВтч (на 76,1 проц.), в Финляндии – с 24,6 евро/МВтч до 8,2 евро/МВтч (на 66,7 проц.), в Германии она снизилась на 8,4 проц. до 66,8 евро/МВтч, в Польше оптовая цена на электроэнергию снизилась на 12,7 проц. – до 86,4 евро/МВтч. В Эстонии оптовые цены на электроэнергию выросли на 0,7 проц. с 63,2 евро/МВтч до 63,6 евро/МВтч.
Общее производство электроэнергии в Литве в период с 7 по 13 августа, по сравнению с предыдущей неделей, сократилось на 16,5 проц. и составило 95,5 ГВтч.
За отчетную неделю наша страна произвела 46 проц. от общего количество необходимой ей электроэнергии.
Начал дорожать природный газ. В торговой точке TTF в Нидерландах средняя цена, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 7,2 проц. – с 28,2 евро/МВтч до 30,2 евро/МВтч. Согласно последним фьючерсам на природный газ, есть основание предполагать, что цены на природный газ в следующем году будут на 3–4 евро/МВтч выше, чем прогнозировалось неделю назад.
Заполненность европейских газохранилищ в настоящее время составляет 89,1 проц. (на прошлой неделе она была 87,1 проц.). В скором времени будет достигнута цель ЕС – к 1 ноября заполнить газохранилища на 90 проц.
Уровень заполненности Инчукалнского газохранилища в настоящее время составляет около 75,9 проц. (было 72,9 проц.).
За отчетную неделю Клайпедский СПГ-терминал работал на 86 проц. мощности. Через Клайпедский терминал в Литву импортировано 521,8 ГВтч природного газа (на предыдущей неделе – 488,1 ГВтч).
За отчетную неделю биотопливо в Литве подорожало на 0,6 проц. до 20,7 евро/МВтч. На предыдущей неделе оно стоило 20,57 евро/МВтч.
Самое дешевое топливо в странах Балтии по-прежнему в Литве. Средняя цена на бензин в Литве (1,55 евро/л) как и прежде выше средней цены на дизельное топливо (1,47 евро/л), но эта разница сократилась до 0,08 евро/л.
За отчетный период средние цены на бензин выросли в Литве и Польше (соответственно на 2,5 проц. и 0,2 проц.), а в Латвии и Германии снизились (соответственно на 1,8 проц. и 0,3 проц.). В Эстонии средняя цена на бензин не изменилась и составила 1,717 евро/л. Средние цены на дизтопливо выросли во всех сравниваемых странах (на 0,4 – 5,9 проц.), за исключением Латвии – там средняя цена снизилась (на 1,9 проц.).