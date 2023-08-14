За минувшую неделю в Литве подорожали природный газ, топливо и биотопливо, подешевела электроэнергия

В период с 7 по 13 августа в Литве средняя цена на электроэнергию составила 64,3 евро/МВтч, что на 7,7 проц. ниже, чем на предыдущей неделе, когда она составляла 69,7 евро/МВтч.

Цены на электроэнергию снизились в Литве, Латвии, шведской зоне SE4, в Финляндии, Германии и Польше, но незначительно выросли в Эстонии. Цены в Латвии остались такими же, как и в Литве, – они снизились с 69,7 евро/МВтч до 64,3 евро/МВтч (на 7,7 проц.), в шведской зоне SE4 – до 8 евро/МВтч (на 76,1 проц.), в Финляндии – с 24,6 евро/МВтч до 8,2 евро/МВтч (на 66,7 проц.), в Германии она снизилась на 8,4 проц. до 66,8 евро/МВтч, в Польше оптовая цена на электроэнергию снизилась на 12,7 проц. – до 86,4 евро/МВтч. В Эстонии оптовые цены на электроэнергию выросли на 0,7 проц. с 63,2 евро/МВтч до 63,6 евро/МВтч.